Глава МЭА предложил Японии перезапустить атомные станции, чтобы помочь Европе выжить зимой
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что перезапуск японских атомных станций можно помочь Европе справиться с энергетическим кризисом.
Он сказал, что ядерная энергия могла бы стать хорошим подспорьем для Европы во время зимы. По его словам, в таком случае Япония сократит импорт газа, и его станет больше на рынке.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что каждый перезапущенный ядерный реактор позволяет сэкономить 1 млн тонн газа в год.
Месяц назад Япония сообщила, что хочет восстановить больше атомных электростанций, которые сейчас не работают.
В стране также планируют разработку новейших технологий, чтобы не допустить повторения ситуации на Фукусиме.
Сейчас в Японии работает шесть реакторов. Еще несколько находятся на этапе лицензирования. Эта процедура необходима для обеспечения безопасности.
Сейчас цены на газ ниже максимумов, которых они достигали в последнее время. Но Европа и Азия ведут борьбу за поставки СПН, а конкуренция способствует повышению цен.
Между тем России практически прекратила поставки газа в Европу. Кроме того, произошла утечка газа на трех ветках «Северного потока», что в Европе уже назвали саботажем.
Опубликовано: Светлана Репина
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