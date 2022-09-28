Ураган «Иан» обрушился на побережье американского штата Флорида
Американские метеорологи сообщили, что на побережье штата Флорида обрушился мощный тропический ураган «Иан».
28 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами в своём аккаунте Twitter сообщил, что неподалеку от острова Кейо Коста в американском штате Флорида обрушился мощный тропический ураган «Иан».
Отмечается, что «Иан», максимальная скорость ветра внутри которого достигает более 240 километров в час, классифицирован как ураган 4 категории, ввиду чего специалисты ожидают катастрофический ущерб.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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