Ураган «Иан» обрушился на побережье американского штата Флорида

Американские метеорологи сообщили, что на побережье штата Флорида обрушился мощный тропический ураган «Иан».

28 сентября Национальный центр США по слежению за ураганами в своём аккаунте Twitter сообщил, что неподалеку от острова Кейо Коста в американском штате Флорида обрушился мощный тропический ураган «Иан».

Отмечается, что «Иан», максимальная скорость ветра внутри которого достигает более 240 километров в час, классифицирован как ураган 4 категории, ввиду чего специалисты ожидают катастрофический ущерб.