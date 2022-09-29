Руководство Соломоновых островов отказалось подписывать Декларацию саммита Белого дома
28 сентября в Белом доме начался двухдневный саммит, на который пригласили лидеров Тихоокеанских островов.
Это стратегически важная часть Тихого океана, где США стремятся конкурировать за влияние с Китаем.
Между тем Соломоновы острова всего несколько месяцев назад заключили с Китаем пакт о безопасности, что вызвало опасения во многих странах.
Теперь Соломоновы острова отказались от подписания Декларации об американско-тихоокеанском партнерстве.
Представители островов сообщили о своем решении еще до того, как завершилось обсуждение данного документа. В записке, составленной официальным представителем Соломоновых островов, говорится, что достичь консенсуса по декларации пока не удалось.
Эксперт по безопасности Тихоокеанского региона в Новозеландском университете Мэсси Анна Поулз говорит, что Соломоновы острова никого не призывают следовать их примеру.
Углублению влияния США в регионе пытаются противостоять и Маршалловы острова, которые приостановили переговоры с американской стороной о возобновлении партнерства.
Это сделано в знак протеста против того, что США не пытаются устранять последствия испытаний ядерного оружия, которые проводились вокруг атоллов в 1946-1958 годах.
Опубликовано: Светлана Репина
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