Руководство Соломоновых островов отказалось подписывать Декларацию саммита Белого дома

28 сентября в Белом доме начался двухдневный саммит, на который пригласили лидеров Тихоокеанских островов.

Это стратегически важная часть Тихого океана, где США стремятся конкурировать за влияние с Китаем.

Между тем Соломоновы острова всего несколько месяцев назад заключили с Китаем пакт о безопасности, что вызвало опасения во многих странах.

Теперь Соломоновы острова отказались от подписания Декларации об американско-тихоокеанском партнерстве.

Представители островов сообщили о своем решении еще до того, как завершилось обсуждение данного документа. В записке, составленной официальным представителем Соломоновых островов, говорится, что достичь консенсуса по декларации пока не удалось.

Эксперт по безопасности Тихоокеанского региона в Новозеландском университете Мэсси Анна Поулз говорит, что Соломоновы острова никого не призывают следовать их примеру.

Углублению влияния США в регионе пытаются противостоять и Маршалловы острова, которые приостановили переговоры с американской стороной о возобновлении партнерства.

Это сделано в знак протеста против того, что США не пытаются устранять последствия испытаний ядерного оружия, которые проводились вокруг атоллов в 1946-1958 годах.