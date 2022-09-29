В Европе рассказали о запрете криптовалютных платежей и других новых санкциях против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России, связанные с проведением референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

В частности, Евросоюз собирается ужесточить криптовалютные активы россиян, которые в апреле были ограничены суммой в 10 000 евро.

Предполагается, что россияне не смогут хранить свои активы в криптокошельках ЕС, но полной информации об этой мере пока нет.

Очередной пакет санкций должен включать запрет на импорт российской продукции на сумму около 7 млрд евро.

Речь идет также о продаже новых технологий, которые необходимы для вооруженных сил.

Это компоненты для авиационной промышленности, электронные комплектующие, некоторые химические вещества.

Ожидается расширение черного списка лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС. Кроме того, новый блок санкций создаст правовую основу для ограничения цен на нефть из России.

Еще одной мерой станет запрет для европейцев входить в советы директоров государственных компаний РФ.