Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

29 сентября пресс-секретаря президента Словакии Мартина Стрижинеца сообщила, что Зузана Чапутова приняла решение об утверждении протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Отмечается, что по мнению Чапутовой, обе скандинавские страны помогут Североатлантическому альянсу нарастить свою мощь и повысят безопасность всех-стран участниц блока своими оборонными возможностями.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 