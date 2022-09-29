Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Джон Истерлинг вспоминает один из своих первых каникул с Оливией Ньютон-Джон в день рождения покойной жены

"Каждый день, проведенный с Оливией, был намеком на волшебство", - написал муж покойной иконы Grease icon, поскольку PEOPLE подтверждает, что друзья и семья отпраздновали ее жизнь поминальной службой на прошлой неделе.

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