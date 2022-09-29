Словакия ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Словакии Зузана Чапутова ратифицировала протокол о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.
29 сентября пресс-секретаря президента Словакии Мартина Стрижинеца сообщила, что Зузана Чапутова приняла решение об утверждении протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Отмечается, что по мнению Чапутовой, обе скандинавские страны помогут Североатлантическому альянсу нарастить свою мощь и повысят безопасность всех-стран участниц блока своими оборонными возможностями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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