Турция обещает усилить военное присутствие на Кипре, поскольку США сняли ограничения на торговлю оборонными товарами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна усилит военное присутствие на севере Кипра, поскольку США отменили ограничения на торговлю оборонными товарами в этом регионе.

В своем вступлении по телевидению он сказал, что эта мера была необъяснимой и по срокам, и по смыслу.

По его словам, кипрско-герческий дуэт угрожает миру и стабильности на Средиземноморье, а США этого не замечают и даже поощряют.

Эрдоган считает, что отмена ограничений приведет к гонке вооружений на Кипре и говорит, что Турция не оставит это без ответа.

В настоящее время на острове находится около 40 000 турецких военных, а теперь их численность будет увеличена.

Турция также планирует усиление боеприпасами, воздушным и военно-морским вооружением, транспортом.

Такие действия Эрдоган объясняет необходимостью защитить киприотов и турок. 

В сентябре Госдепартамент США снял ограничения для Кипра в части торговли оборонными товарами.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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