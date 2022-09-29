Иностранцев часто шокируют наши привычки, а нас - их поведение

То, что считается у нас дурным тоном, за границей воспринимается абсолютно нормально, и наоборот.

Многие наши соотечественники приходят в гости запросто, даже когда их совсем не ждали.

Причем у нас за милое дело считается в гостях поесть или попить чайку и рассказать о всех своих бедах.

В большинстве зарубежных стран это не принято.

О посещении друзей, знакомых и даже родителей нужно договариваться заранее, порой даже за несколько недель.

Свалиться людям как снег на голову считается в высшей степени неприлично.

А рассказывать о своих проблемах здесь принято только профессионалам.

Наши хозяйки перед встречей гостей накрывают богатый стол и трепетно следят, чтобы гостям все понравилось.

По правилам нашего гостеприимства, если гость не доел, то он чуть ли не оскорбил хозяев.

А вот в странах Азии все наоборот: здесь считается, что если гость перепробовал все блюда и его тарелка пустая - значит, он не наелся, а хозяйка жадная.

В этом случае хозяйка подает следующее блюдо, а потом еще одно.

И так она будет делать до тех пор, пока на тарелке гостя не останется какая-нибудь еда, что будет свидетельствовать о его насыщении и благодарности за обед.

У нас дурным тоном считается чавкать за столом.

А вот в Китае, Японии и Тайване наоборот необходимо активно чавкать и причмокивать - так гость показывает хозяевам, что ему очень вкусно.

Это правило распространяется не только на домашние посиделки, но и на самые роскошные рестораны.

Хозяин ресторана будет очень польщен, если гости будут причмокивать во время еды и с шумом пить напитки.

Это послужит для него сигналом, что стряпня пришлась посетителям по душе.

Наша девушка будет польщена, если кавалер придержит ей дверь и оплатит за нее посещение кино, бара или ресторана.

А на Западе это считается нарушением женской свободы и чуть ли не унижением.

Здесь женщины очень самостоятельны, независимы, открывают себе двери и оплачивают все расходы сами.

У нас и в европейских странах считается неуважением опаздывать на деловые встречи.

Такие партнеры сразу рассматриваются как несерьезные, и с ними предпочитают не иметь дел в дальнейшем.

А в Индии опоздать на бизнес-встречу на несколько минут или на полчаса считается совершенно нормальным и не вызывает никаких негативных эмоций.

Вот такие разные нравы у нас и у них. Совет здесь простой - собираясь в чужую страну нужно тщательно изучить ее правила и традиции.