Иностранцев часто шокируют наши привычки, а нас - их поведение
То, что считается у нас дурным тоном, за границей воспринимается абсолютно нормально, и наоборот.
Многие наши соотечественники приходят в гости запросто, даже когда их совсем не ждали.
Причем у нас за милое дело считается в гостях поесть или попить чайку и рассказать о всех своих бедах.
В большинстве зарубежных стран это не принято.
О посещении друзей, знакомых и даже родителей нужно договариваться заранее, порой даже за несколько недель.
Свалиться людям как снег на голову считается в высшей степени неприлично.
А рассказывать о своих проблемах здесь принято только профессионалам.
Наши хозяйки перед встречей гостей накрывают богатый стол и трепетно следят, чтобы гостям все понравилось.
По правилам нашего гостеприимства, если гость не доел, то он чуть ли не оскорбил хозяев.
А вот в странах Азии все наоборот: здесь считается, что если гость перепробовал все блюда и его тарелка пустая - значит, он не наелся, а хозяйка жадная.
В этом случае хозяйка подает следующее блюдо, а потом еще одно.
И так она будет делать до тех пор, пока на тарелке гостя не останется какая-нибудь еда, что будет свидетельствовать о его насыщении и благодарности за обед.
У нас дурным тоном считается чавкать за столом.
А вот в Китае, Японии и Тайване наоборот необходимо активно чавкать и причмокивать - так гость показывает хозяевам, что ему очень вкусно.
Это правило распространяется не только на домашние посиделки, но и на самые роскошные рестораны.
Хозяин ресторана будет очень польщен, если гости будут причмокивать во время еды и с шумом пить напитки.
Это послужит для него сигналом, что стряпня пришлась посетителям по душе.
Наша девушка будет польщена, если кавалер придержит ей дверь и оплатит за нее посещение кино, бара или ресторана.
А на Западе это считается нарушением женской свободы и чуть ли не унижением.
Здесь женщины очень самостоятельны, независимы, открывают себе двери и оплачивают все расходы сами.
У нас и в европейских странах считается неуважением опаздывать на деловые встречи.
Такие партнеры сразу рассматриваются как несерьезные, и с ними предпочитают не иметь дел в дальнейшем.
А в Индии опоздать на бизнес-встречу на несколько минут или на полчаса считается совершенно нормальным и не вызывает никаких негативных эмоций.
Вот такие разные нравы у нас и у них. Совет здесь простой - собираясь в чужую страну нужно тщательно изучить ее правила и традиции.
Опубликовано: Наталья Павлова
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