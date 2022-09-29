Швеция шокирует переселенцев своими правилами
В этой богатой и благополучной стране есть много непривычного для иностранцев.
Шведы - очень доброжелательный народ с хорошим чувством юмора.
Они любят дружеские посиделки и веселые шутки.
Однако часто держат свое мнение при себе и осторожно подбирают слова.
Непредсказуемые и спонтанные поступки в Швеции не приняты. Здесь все планируют заранее.
Даже дружеские встречи планируются за несколько месяцев.
Зарплаты здесь высокие, но жилье тоже сдается дорого - за него придется отдавать треть своего месячного дохода.
Шведские магазины в крупных городах работают только до 18.00, только пять дней в неделю и закрыты по праздникам.
Чем меньше населенный пункт - тем меньше времени работает магазин. Шведы объясняют это тем, что продавцы - тоже люди, и им нужен отдых.
Но покупателям такой подход очень усложняет жизнь.
В обычном магазине нельзя купить спиртные напитки. Они продаются только в специализированных торговых точках и только по будням (в выходные дни эти точки не работают).
В Швеции большое значение уделяют гендерному равенству и толерантности к представителям разных меньшинств.
Прежде чем что-то кому-то сказать или выразить о ком-то свое мнение, здесь придется крепко подумать - иначе можете нарваться на общественное порицание или даже на судебное решение.
Здесь люди часто ходят на психологические тренинги именно потому, что не могут открыто высказывать свое мнение и держат его при себе, из-за чего между ними возникают недосказанность и недопонимание.
Иностранцам бывает очень нелегко в принятии шведских правил жизни и менталитета. Но если привыкнуть к ним, то Швеция вполне хороша для жизни.
Опубликовано: Наталья Павлова
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