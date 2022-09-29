Калеб Маклафлин признался: к нему плохо относились из-за того, что он темнокожий
Герой "Очень странных дел" не собирается мстить своим обидчикам и прощает их.
Актер вспоминает, что на различных мероприятиях гости не подходили к нему за автографом именно потому, что у него другой цвет кожи.
Кто-то объяснял это тем, что персонаж Калеба плохо относился к героине фильма Одиннадцатой. Однако юный актер понимал истинную причину дел, и это его очень расстраивало.
По его признанию, до сих пор часть зрителей не подписывается на его соцсети и не поддерживает его так, как других актеров, именно из-за цвета кожи.
Но парень не собирается мстить своим обидчикам.
Популярный сериал "Очень странные дела" о мистических событиях в американской глубинке впервые вышел на экраны в 2016 году, а его четвертая часть - летом 2022 года.
Калеб Маклафлин исполнил в нем одну из ключевых ролей - он сыграл школьника Лукаса Синклера.
Опубликовано: Наталья Павлова
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