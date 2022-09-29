В России зафиксирована рекордно низкая безработица, но все не так однозначно
В августе безработица в России составила 3,8%. Это рекордно низкий уровень для страны, однако номинальная зарплата продолжает снижаться, а инфляция растет.
Российская экономика в значительной степени зависит от эскорта. Введение западных санкций способствовало рецессии.
Но экономические проблемы страны оказались не такими серьезными, как ожидали аналитики.
Одной из отраслей, наиболее сильно пострадавших от санкций, является производство автомобилей. Там зафиксировано снижение на 69%.
В частности, промышленное производство сократилось в августе на 0,1%. По данным Росстата, заработная плата в июле упала на 3,2% в годовом исчислении, хотя прогнозировалось падение на 5,2%.
Средний показатель номинальной зарплаты в годовом исчислении вырос до 62 200 рублей. Но в июне средняя зарплата составляла 66 572 рубля.
В августе розничные продажи снизились на 8,8%, а в июле падение составляло 8,7%. Аналитики прогнозировали падение на 8,5%.
В течение 11 недель подряд фиксировалась дефляция, и только за последнюю неделю произошел рост цен.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Словакия готова сократить поставки электроэнергии в Германию, если ее требования не будут выполнены
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна может сократить поставки электроэнергии в Германию и другие государства ЕС, если не будут выполнены требования по изменению порядка экстренного энергоснабжения.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Норвегия усиливает меры безопасности на энергетических объектах из-за утечек на «Северном потоке» и странных беспилотников
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Китайский юань упал до самого низкого уровня за 14 лет и продолжает снижение
Евросоюз смягчает санкции против России