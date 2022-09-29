В России зафиксирована рекордно низкая безработица, но все не так однозначно

В августе безработица в России составила 3,8%. Это рекордно низкий уровень для страны, однако номинальная зарплата продолжает снижаться, а инфляция растет.

Российская экономика в значительной степени зависит от эскорта. Введение западных санкций способствовало рецессии.

Но экономические проблемы страны оказались не такими серьезными, как ожидали аналитики.

Одной из отраслей, наиболее сильно пострадавших от санкций, является производство автомобилей. Там зафиксировано снижение на 69%.

В частности, промышленное производство сократилось в августе на 0,1%. По данным Росстата, заработная плата в июле упала на 3,2% в годовом исчислении, хотя прогнозировалось падение на 5,2%.

Средний показатель номинальной зарплаты в годовом исчислении вырос до 62 200 рублей. Но в июне средняя зарплата составляла 66 572 рубля.

В августе розничные продажи снизились на 8,8%, а в июле падение составляло 8,7%. Аналитики прогнозировали падение на 8,5%.

В течение 11 недель подряд фиксировалась дефляция, и только за последнюю неделю произошел рост цен.