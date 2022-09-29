В Румынии тысячи компаний столкнулись с энергетическим кризисом

У многих румынских компаний возникли проблемы с заключением долгосрочных контрактов на газ и электроэнергию.

Дело в том, что поставщики сейчас не способны обеспечивать такие объемы по доступным ценам, а государственная поддержка поступает очень медленно и в недостаточных размерах.

В стране работает программа энергетической помощи, по которой поставщикам компенсируют 253 доллара за каждый мегаватт-час.

Эта сумма не составляет даже половины рыночной цены. В результате поставщики сталкиваются с убытками в случае заключения контрактов с новыми клиентами.

Эрик Стаб, главный исполнительный директор Engie Romania SA говорит, что для поставок дополнительных объемов электроэнергии и газа нужно купить энергию. Но у компаний не хватает наличных денег.

Hidroelectrica SA, самый крупный производитель гидроэлектроэнергии в стране и поставщик примерно для 300 000 домохозяйств и 2500 компаний, сообщает о невозможности принять новые запросов на контракты от фирм, поскольку летняя засуха также ограничила ее производство.

Власти Румынии рассматривают возможность изменения программы. Не исключено, что будут добавлены новые требования.

По информации СМИ, некоторые провайдеры уже практически разорились. Поставщики обвиняют правительство в медленном распределении компенсационных фондов.