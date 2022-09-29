Словакия готова сократить поставки электроэнергии в Германию, если ее требования не будут выполнены

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна может сократить поставки электроэнергии в Германию и другие государства ЕС, если не будут выполнены требования по изменению порядка экстренного энергоснабжения.

30 сентября в Брюсселе состоится встреча министров стран ЕС, на которой может быть заключено соглашение о вмешательстве в энергетический рынок.

Речь идет об ограничении доходов менее затратных производителей электроэнергии. Такой вариант не устраивает Словакию.

Хегер отметил, что страна вынуждена использовать свое производство электроэнергии для защиты национальной экономики.

По его словам, предлагаемый предел доходов в 180 евро за мегаватт-час будет значить весьма ограниченное финансирование для Словакии.

Он подчеркнул, что многие производители в стране уже продали большую часть электроэнергии по цене ниже этого уровня, поэтому ограничение не будет эффективным.

В планы словацкого правительства входит национализация коммунальных предприятий в чрезвычайной ситуации.

Для основного производителя электроэнергии в стране Slovenske Elektrarne AS это будет означать неподъемную финансовую нагрузку.