Какой была бы принцесса Диана, если бы осталась жива

Фотограф поэкспериментировал с портретными снимками и попытался ненадолго "оживить" известных людей, уже ушедших в мир иной.

Альпер Есилтас поработал над фотографиями умерших мировых знаменитостей, и у него получилось создать любопытную фотосессию.

На обработанных кадрах известные люди изображены так, словно с ними ничего не произошло и они продолжали жить все это время, жить и стареть.

На полученных фотографиях видны все возрастные изменения, которые могли бы произойти с реальными людьми в жизни.

Эксперимент по "оживлению" проводился с участием нейросетей, которые попытались воспроизвести постаревшие лица знаменитостей: Джона Ленона, Принцессы Дианы, Майкла Джексона, Фреди Меркьюри, Элвиса Пресли, Курта Кобейна и других.

Свою фотогалерею автор назвал так: "Как если бы ничего и не произошло"