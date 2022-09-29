Какой была бы принцесса Диана, если бы осталась жива
Фотограф поэкспериментировал с портретными снимками и попытался ненадолго "оживить" известных людей, уже ушедших в мир иной.
Альпер Есилтас поработал над фотографиями умерших мировых знаменитостей, и у него получилось создать любопытную фотосессию.
На обработанных кадрах известные люди изображены так, словно с ними ничего не произошло и они продолжали жить все это время, жить и стареть.
На полученных фотографиях видны все возрастные изменения, которые могли бы произойти с реальными людьми в жизни.
Эксперимент по "оживлению" проводился с участием нейросетей, которые попытались воспроизвести постаревшие лица знаменитостей: Джона Ленона, Принцессы Дианы, Майкла Джексона, Фреди Меркьюри, Элвиса Пресли, Курта Кобейна и других.
Свою фотогалерею автор назвал так: "Как если бы ничего и не произошло"
Опубликовано: Храмова Оксана
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