Иран выразил заинтересованность в сотрудничестве с концерном «АвтоВАЗ»

Иран может заключить соглашение с «АвтоВАЗом» о совместной сборке легковых автомобилей.

Председатель Ассоциации производителей запчастей Ирана Наджи Манеж выразил заинтересованность в сотрудничестве с российским концерном "АвтоВАЗ".

"Еще никогда в истории отношения между Россией и Ираном не были такими теплыми", - заявил он.

Манеж подчеркнул, что сейчас сложился самый благоприятный момент для того, чтобы создать долгосрочный план взаимовыгодного сотрудничества.