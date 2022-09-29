Иран выразил заинтересованность в сотрудничестве с концерном «АвтоВАЗ»

Иран может заключить соглашение с «АвтоВАЗом» о совместной сборке легковых автомобилей.

Председатель Ассоциации производителей запчастей Ирана Наджи Манеж выразил заинтересованность в сотрудничестве с российским концерном "АвтоВАЗ".

"Еще никогда в истории отношения между Россией и Ираном не были такими теплыми", - заявил он.

Манеж подчеркнул, что сейчас сложился самый благоприятный момент для того, чтобы создать долгосрочный план взаимовыгодного сотрудничества.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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