Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал

Президент Турции Тайип Эрдоган, говоря о проведении референдумов на освобожденных территориях Донбасса заявил, что российский лидер сделает все так, как задумал.

29 сентября агентство Anadolu сообщило о том, что президент Турции Тайип Эрдоган высказался по итогам проведенных референдумов в освобожденных территориях Донбасса. Эрдоган заявил, что его беспокоит, что эти земли будут присоединены к России потому что президент РФ все делает так, как непременно задумал, так охарактеризовал своего российского коллегу президент Турции.

Ранее турецкий лидер заявил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг и они смогут обсудить этот вопрос по телефону. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду сообщил, что телефонные переговоры президента России с турецким коллегой пока не планируются.