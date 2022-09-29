Reuters: береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на «Северных потоках»
Международное информационное агентство рассказало о новой утечке газа на нитках Северного потока».
Информационное агентство Reuters со ссылкой на газету Svedska Dagbladet сообщила о том, что в исключительной экономической зоне Швеции обнаружена еще одна утечка газа из "Северных потоков".
"Две из четырех утечек находятся в территориальных водах Швеции, другие две - экономической зоне Дании", — заявил представитель береговой охраны Швеции.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела по факту международного терроризма на газопроводах "Северный поток 1 и 2".
Опубликовано: Максим Алексеев
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