Reuters: береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на «Северных потоках»

Международное информационное агентство рассказало о новой утечке газа на нитках Северного потока».

Информационное агентство Reuters со ссылкой на газету Svedska Dagbladet сообщила о том, что в исключительной экономической зоне Швеции обнаружена еще одна утечка газа из "Северных потоков".

"Две из четырех утечек находятся в территориальных водах Швеции, другие две - экономической зоне Дании", — заявил представитель береговой охраны Швеции.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела по факту международного терроризма на газопроводах "Северный поток 1 и 2".