Клинический психолог потребовал уголовной ответственности для Галкина

Зираддин Рзаев считает позицию шоумена позорной, и уверен, что вдали от Родины артист показал свое истинное лицо.

Скандальные заявления о России и резкое осуждение спецоперации уехавшим за границу юмористом Максимом Галкиным осудил член Общественной палаты РФ, клинический психолог Зираддин Рзаев.

В интервью Экспресс газете он пояснил, почему считает, что наказание для артиста, признанного иноагентом в России, должно быть более суровым. Доктор психологии и экстрасенс отметил, что считает позицию шоумена позорной. По словам Зираддина, вдали от Родины Галкин показал свое истинное лицо.

«В самые сложные дни для России он выходит с этими заявлениями в эфир, упал с Первого канала на Ютуб, и находится то в Израиле, то в Европе. Идет против власти, президента РФ, против народа. Люди погибают, а он играет на публику, манипулируя психикой людей. Это очень подло», - высказался психолог.

Зираддин предложил артисту порассуждать и на иные темы. «Я не видел, чтобы Галкин высказывал свое мнение против Америки, об Афганистане, Ираке, Сирии, Косово, Ливии, Хиросимы. Если у него есть мужество и честь, пусть выйдет и об этом тоже рассказывает», - заявил профессор.

Рзаев напомнил, что многие россияне добровольно отправляются защищать Родину - не только призывники. «А Галкин своими заявлениями оскорбляет флаг, герб РФ, а также добровольцев, которые идут на фронт. Я думаю, что это уже серьезная уголовная ответственность», - уверен Рзаев.

Психолог при этом призвал артистов не лезть в политику. «Каждый хорош в своей сфере. Галкин – артист, а политика – совсем не его. Когда актеры и певцы касаются политики, это катастрофа», - подытожил клинический психолог. И призвал всех объединиться, чтобы быть вместе с Родиной в трудные времена.

"Не стоит бежать из России, и тем более в такие сложные времена. Как психолог, скажу: люди смотрят друг на друга, и сами провоцируют массовую паническую атаку. Тем более, среди нас есть и враги. Некоторые, как Галкин, выехали из России и стали врагами, тем самым показав, кем являются на самом деле», - заявил эксперт.