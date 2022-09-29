Глава парламента Крыма высказался об изменении статуса Азовского моря
Глава крымского парламента заявил о необходимости изменения статуса Азовского моря.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о том, что вхождение в состав Российской Федерации новых регионов закрепит за Азовским морем статус внутреннего моря страны.
"Азовское море станет внутренним. Это положительно отразится на торговле, безопасности и курортной сфере региона", — сказал Константинов.
Глава Крыма подчеркнул, что Мариуполь станет важным грузовым портом, каким и был раньше.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Глава парламента Крыма высказался об изменении статуса Азовского моря
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