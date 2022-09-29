На участке выросли грибы-поганки: эксперты подсказали, как из этого извлечь большую пользу

Существенного вреда огороду они не наносят, но при этом улучшают биологическую активность плодородного пласта почвы.

Случается, что на участках начинают расти грибы-поганки, и дачники начинают с ними активно бороться. Но так ли они опасны? Оказывается, от них можно даже извлечь определенную пользу.

Поганки чаще появляются в саду, на грядках и даже в парнике. При этом существенного вреда урожаю они не причиняют. Их появление - признак скрытых процессов, которые протекают в почве. И в целом такие грибы улучшают биологическую активность плодородных пластов.

Если поганки выросли под плодовым деревом, беспокоиться о здоровье растения и его корневом питании не стоит. Грибница выделяет антибиотики, которые подавляют распространение грибковых заболеваний, что является отличной защитой для дерева.

Кроме того, грибы ускоряют разложение остатков растительности, и, соответственно, насыщение почвы биогумусом. Параллельно грибы расправляются с доступными солями, которые осели в почве.

Но есть грибы, которые лучше все-таки убрать. Это ложные и съедобные опята, а также трутовики, которые растут на деревьях и старых пнях.

Чтобы их вывести, начать нужно с борьбы с густой растительностью и переувлажнением участка. Регулярно косить газон, рыхлить грунт, убирать остатки растительности. Иногда приходится даже менять слой почвы почвы глубиной до 10-15 см.

Однако от трутовиков избавиться почти нереально, нередко борьба с ними заканчивается удалением самого дерева.