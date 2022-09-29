Константинов: Азовское море станет внутренним для России

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря, оно станет внутренним для России.

29 сентября РИА Новости сообщают, что глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что после после вхождения Донецкой народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации у Азовского моря изменится статус- оно станет исключительно внутреннем морем России.

Это серьезное стратегическое решение для Российской Федерации. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство-сказал спикер парламента Крыма. Также важным грузовым пунктом станет порт Мариуполя. После присоединения к России новых территорий грузовое сообщение должно полностью восстановиться, считает политик.