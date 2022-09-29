Ярмольник, которого записали в предатели, прибыл на премьеру историко-патриотического фильма Сердце пармы
Известный отечественный актёр Леонид Ярмольник пришёл на премьерный показ картины "Седце пармы", которая повествует о любви и сражениях русского князя Михаила.
Леонид Ярмольник в последнее время редко выходит в свет. Отдых актера в Юрмале стоил актёру того, что его записали его в список известных личностей, покинувших родину.
Подобная информация возмущает звезду экрана и сцены, ведь он продолжал всё это время трудиться в театре "Современник", участвуя в новой постановке.
После возвращения из Прибалтики Леонид пришел на премьеру картины "Сердце пармы", которая рассказывает о любви и сражениях русского князя Михаила.
В период съемок "Светской хроники" знаменитость заметили в зрительном зале, обсуждающего что-то со своими знакомыми, а после показа он вышел к представителям СМИ.
Ярмольник много не говорил, поделившись впечатлениями по поводу просмотра нового фильма. Актёр отметил, что "Сердце пармы" по эпичности и качеству получилось куда лучше, чем фэнтези-сериал "Игра престолов".
К слову, в данной области Ярмольника можно назвать экспертом, так как тот на протяжении 14 лет снимался в эпическом фэнтези "Трудно быть богом" по братьям Стругацких.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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