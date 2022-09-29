Опытные дачники рассказали, какие подзимние удобрения самые мощные

Очень эффективны в этом качестве табачная пыль и зола, еще лучше приготовить на их основе смесь с добавлением минеральных удобрений.

Навоз уже давно перестал быть одной из основных подкормок огородов. Экспериментаторы подсказали немало других эффективных вариантов.

К примеру, опытные дачники советуют применять табачную пыль. В составе этого вещества есть K и P, и это то, что нужно почве осенью. Но главный ее плюс - в том, что такая пыль содержит никотин, который смертельно опасен для многих паразитов.

Потому табачная пыль просто идеальна для того, чтобы внести ее вместе с другими удобрениями.

Желательно использовать для подзимней подкормки и золу, которая хорошо питает землю.А в идеале лучше смешать эти два ингредиента с минеральными удобрениями. Такая смесь будет и питать растения, и защищать их от вредителей и болезней.

Как приготовить эффективную смесь? Для этого нужно смешать 2 кг табачной пыли, 1 кг золы и 0,5 кг сульфата К. Подсыпать под кусты по 2 ст.л. смеси, под клубнику - по 1 ч.л.