Мобилизованные граждане примут присягу, если они не служили в силовых структурах

Граждан, призванных в рамках объявленной частичной мобилизации, приведут к присяге, если раньше они не служили в силовых структурах.

Правительственный портал "Объясняем.рф" отвечая на вопрос о военной присяге пояснил, что ее примут только граждане, ранее не служившие в силовых структурах.

"Присяга принимается только один раз. Если гражданин ранее служил в силовых структурах и принимал ее, то повторно делать этого не придется", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что указом президента России в стране объявлена частичная мобилизация. Планируется призвать в ряды Вооруженных сил 300 тысяч военнообязанных.