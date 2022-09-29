Мобилизованные граждане примут присягу, если они не служили в силовых структурах
Граждан, призванных в рамках объявленной частичной мобилизации, приведут к присяге, если раньше они не служили в силовых структурах.
Правительственный портал "Объясняем.рф" отвечая на вопрос о военной присяге пояснил, что ее примут только граждане, ранее не служившие в силовых структурах.
"Присяга принимается только один раз. Если гражданин ранее служил в силовых структурах и принимал ее, то повторно делать этого не придется", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что указом президента России в стране объявлена частичная мобилизация. Планируется призвать в ряды Вооруженных сил 300 тысяч военнообязанных.
Опубликовано: Максим Алексеев
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