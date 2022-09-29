Лолита сообщила, что тяжелее всех переживает смерть Моисеева его директор Горох

Лолита Милявская сообщила, что на протяжении последних 12 лет концертный директор скончавшегося Бориса Моисеева Сергей Горох всегда был рядом с артистом. Ему сейчас тяжелее всех.

Лолита Милявская заявила, что арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох - единственный, кто может принимать соболезнования. Она встала на защиту друга покойного артиста, которого стали обвинять в том, что он несвоевременно сообщил о кончине знаменитости.

Лолита утверждает, что Горох - единственный человек, кто на протяжении последних 12 лет находился рядом с исполнителем, когда тот болел.

Своим мнением по поводу Милявская поделилась в эфире ток-шоу "Малахов" на телеканале "Россия-1": "Единственный человек, который вправе принимать соболезнования - это Сережа. Это единственный человек, кто последние 12 лет заботился о Боре…

Боря разговаривал отрывисто - Сережа один его полностью понимал и переводил нам".

Борис Моисеев ушёл из жизни днём 27 сентября в своей квартире на 69-м году жизни. Тело умершего артиста обнаружил его концертный директор Сергей Горох, который пришёл, как всегда, навестить друга. Причина смерти - последствия третьего инсульта.