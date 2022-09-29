Служившие в армиях иностранных государств граждане подпадают под частичную мобилизацию

Граждане России, ранее служившие в иностранных армиях и состоящие на воинском учете, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

Правительственный портал "Объясняем.рф" сообщил, что граждане, имеющие военно-учетную специальность и состоящие на учете в военкомате, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации независимо от того в какой армии они служили.

"Если гражданин служил в иностранной армии, но состоит в запасе Вооруженных сил России, он может быть призван в рамках частичной мобилизации", — отвечает портал.

21 сентября указом президента России в стране была объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.