Брюс Уиллис продал права на цифровой образ, чтобы вновь появиться на экране
Звезда Голливуда стал первым из американских актеров, кто перешел в «цифру». А сама технология была использована в спин-оффах "Звездных войн".
Ранее объявивший о завершении своей карьеры Брюс Уиллис может опять появиться на экране. Звезда Голливуда продал технологической компании Deepcake права на свой цифровой образ, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на издание The Telegraph.
С помощью дипфейка цифровой образ артиста реально использовать для кинофильмов и рекламных роликов. Брюс Уиллис таким образом стал первым из американских актеров, продавшим права на свой цифровой образ. А сама технология была использована в спин-оффах "Звездных войн".
Такое решение Брюс Уиллис принял после появления его цифрового двойника в одном из рекламных роликов. Брюс отметил, что ему "понравилась точность, с которой выполнен его персонаж".
Работу над цифровым двойником артист назвал "новым и интересным опытом". "Для меня это - отличная возможность вернуться в прошлое, когда я мог работать и участвовать в съемках", - поделился Уиллис.
В марте семья артиста объявила, что у Брюса Уиллиса диагностировали тяжелое речевое расстройство: афазию. Она проявляется после инсульта либо травмы головы - у человека поражаются языковые способности, ему трудно говорить, читать, писать, понимать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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