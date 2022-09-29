Politico: США стремятся принять резолюцию по Украине в обход Совбеза ООН

Американское издание рассказало о том, что власти Соединенных Штатов хотят проигнорировать право вето России в совете безопасности ООН по украинскому вопросе..

Американское издание Politico сообщает, что власти Соединенных Штатов планирую добиться от ООН принятия действенных мер против России. Ключевым вопросом на повестке дня остается принятие резолюции по Украине. Однако Вашингтон не может добиться ее принятия через Совбез ООН, так как у России там есть право вето.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США вынесут на обсуждение в совет безопасности ООН резолюцию с осуждением референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

МИД России настаивает на том, что жители юга Украины и Донбасса реализовали свое законное право на самоопределение.