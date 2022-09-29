Украинская армия нанесла удары по газопроводу в Херсонской области
Вооруженные силы Украины нанесли удары по газопроводу в Херсонской области.
Власти Херсонской области сообщили о том, что украинская армия нанесла артиллерийские удары по газопроводу, проходящему в регионе. Без газа остался город Новая Каховка.
Ранее сообщалось об обстреле центра Херсона со стороны ВСУ. В результате попадания снарядов в жилой дом пострадало шесть человек.
Опубликовано: Максим Алексеев
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