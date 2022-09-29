Украинская армия нанесла удары по газопроводу в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли удары по газопроводу в Херсонской области.

Власти Херсонской области сообщили о том, что украинская армия нанесла артиллерийские удары по газопроводу, проходящему в регионе. Без газа остался город Новая Каховка.

Ранее сообщалось об обстреле центра Херсона со стороны ВСУ. В результате попадания снарядов в жилой дом пострадало шесть человек.