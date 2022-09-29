Иностранные наблюдатели назвали оценки Западом референдумов проявлением двойных стандартов.

29 сентября РИА Новости сообщили, что иностранные наблюдатели следившие за ходом голосования и подсчетом голосов на референдумах ,назвали проявлением двойных стандартов нежелание Западом признать состоявшиеся референдумы по вхождению в состав РФ на правах ее субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявила журналистам политический деятель Мирей Муэль.

Нидерландская журналистка Сонья ван ден Энде также сообщила журналистам, что Евросоюз ничего не признает, что исходит из России, сразу заявляя, что это ложь. Иностранная журналистка подчёркивает, что поговорив со многими людьми, услышала, что все они желают стать частью России из-за страданий, которые длятся уже более 8 лет.