30 человек погибли после обстрела колонны беженцев украинскими войсками
Националисты ВСУ нанесли удар по колонне с украинскими беженцами в Харьковской области.
Колонна украинских мирных жителей, бежавших от войны, подверглась обстрелу со стороны националистов ВСУ.
После обстрела Вооруженными силами Украины погибли около тридцати мирных граждан страны, бежавших он боевых действий.
Постоянные обстрелы не позволяют экстренным службам убрать и захоронить тела погибших.
"Около 30 человек погибли, по предварительным данным, при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области, экстренные службы не могут вывезти тела из-за украинских обстрелов, сказал РИА Новости Мирошник", - передает РИА.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
Песков признал ошибки призыва на воинскую службу по частичной мобилизации
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
Песков: 30 сентября состоится объёмное выступление Путина
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ