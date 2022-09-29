Националисты ВСУ нанесли удар по колонне с украинскими беженцами в Харьковской области.

Колонна украинских мирных жителей, бежавших от войны, подверглась обстрелу со стороны националистов ВСУ.

После обстрела Вооруженными силами Украины погибли около тридцати мирных граждан страны, бежавших он боевых действий.

Постоянные обстрелы не позволяют экстренным службам убрать и захоронить тела погибших.

"Около 30 человек погибли, по предварительным данным, при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области, экстренные службы не могут вывезти тела из-за украинских обстрелов, сказал РИА Новости Мирошник", - передает РИА.