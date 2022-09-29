Reuters: Европа может остаться без мобильной связи из-за энергокризиса

Охвативший Европу энергетический кризис ставит под угрозу стабильную работу мобильной связи во всём регионе.

29 сентября новостное агентство Reuters, ссылаясь на представителей телекоммуникационной отрасли, заявило о том, что отключение электроэнергии или её нормирование выведет из строя часть мобильных сетей в странах-участницах Европейского союза.

Обозреватели Reuters отмечают, что причина данной ситуации кроется в охватившем Европу энергетическом кризисе, который возник на фоне введённых против России санкционных ограничений.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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