Reuters: Европа может остаться без мобильной связи из-за энергокризиса

Охвативший Европу энергетический кризис ставит под угрозу стабильную работу мобильной связи во всём регионе.

29 сентября новостное агентство Reuters, ссылаясь на представителей телекоммуникационной отрасли, заявило о том, что отключение электроэнергии или её нормирование выведет из строя часть мобильных сетей в странах-участницах Европейского союза.

Обозреватели Reuters отмечают, что причина данной ситуации кроется в охватившем Европу энергетическом кризисе, который возник на фоне введённых против России санкционных ограничений.