Reuters: Европа может остаться без мобильной связи из-за энергокризиса
Охвативший Европу энергетический кризис ставит под угрозу стабильную работу мобильной связи во всём регионе.
29 сентября новостное агентство Reuters, ссылаясь на представителей телекоммуникационной отрасли, заявило о том, что отключение электроэнергии или её нормирование выведет из строя часть мобильных сетей в странах-участницах Европейского союза.
Обозреватели Reuters отмечают, что причина данной ситуации кроется в охватившем Европу энергетическом кризисе, который возник на фоне введённых против России санкционных ограничений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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