Дачные эксперты рассказали о дешевом, но эффективном средстве для обработки теплицы осенью

Нередко для этих целей применяют соду или хозяйственное мыло, но есть еще одно отличное средство, это фосфорная кислота.

Мытье и обеззараживание теплицы - один из важных этапов осенних работ на участке. Это - гарантия здоровья и безопасности культур, которые будут расти здесь в будущем сезоне.

Особенно важно это сделать, если растения в теплице болели фитофторозом, разными гнилями и иными заболеваниями.

Многие для мытья теплицы применяют кальцинированную соду (200 гр. на 10 л), хозяйственное мыло (150 гр. на 10 л), белизну, разные отбеливатели. Через пару недель все эти средства необходимо смыть, то есть - помыть теплицу 2 раза.

Дело в том, что сода в теплице - ненужный источник натрия. Как и мыло, она не дезинфицирует почву.

Но есть еще один, дешевый и простой способ продезинфицировать теплицы - это использование фосфорной кислоты. Для таких целей нужен 0,5%-й раствор фосфорной кислоты. Чтобы его приготовить, надо взять чистую 100%-ую фосфорную кислоту и развести с водой (из расчета 50 мл на 10 л воды).

Если кислота 85%-я, нужно развести в 10 л воды 60 мл. Полученным составом обработать как поверхности теплицы (можно мыть и железные конструкции, и поликарбонат), так и опрыскать почву.

Раствор фосфорной кислоты не опасен - если он попал на кожу, его надо просто смыть водой, однако при обработке лучше защищать глаза. В дальнейшем, при смывании и попадании в почву, такая кислота превратится в фосфорное удобрение.

Промывать теплицу после обработки не надо, и через 2 недели после дезинфекции можно защищать почву триходермой. На 1 кв. м понадобится 0,5 ч. л. триходермы на носителе. Можно одновременно посеять и сидераты - это станет эффективной подготовкой теплицы к будущему сезону.