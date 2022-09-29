Кадыров: российские военные продолжают наступление на Херсонском направлении

Рамзан Кадыров заявил, что наступление на Херсонском направлении продолжается

Сегодня днем в своем Telegra-канале глава Чеченской народной республики Рамзан Кадыров рассказал, что командир полка "Север" Хасмагомед Магомадов вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника в Херсонском направлении. По его словам, у бойцов есть всё необходимое для выполнения оперативных задач вне зависимости от их сложности и сроков.

Ранее Кадыров сообщил, что российские силы продолжают удерживать поселок Спорное в ДНР, отразив атаку украинских военных. По его словам, благодаря проработанной стратегии операция проходит быстро, точечно и эффективно и потери сведены на нет.