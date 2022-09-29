Польша планирует отменить упрощённую процедуру трудоустройства для россиян
Польское правительство планирует отменить упрощённую процедуру трудоустройства в стране для граждан России.
29 сентября Министерство по вопросам семьи и социальной политики Польши опубликовало на своём официальном веб-сайте документ, согласно которому в ближайшее время правительство страны отменит действующую упрощённую процедуру трудоустройства для россиян.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время уже введены значительные ограничения на пересечение границы Республики Польша, однако по мнению польских чиновников данных мер недостаточно, ввиду чего они планируют «отменить облегчение доступа граждан России к польскому рынку труда».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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