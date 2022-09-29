Мобилизованные медики и врачи-добровольцы будут проходить спецподготовку
Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах, прежде чем отправятся в зону боевых действий.
В четверг днем на запущенном правительством РФ портале "Объясняем.рф" появилась информация, что мобилизованный средний медицинский персонал, а также врачи-добровольцы будут проходить обучение в специализированных центрах при специализированных учебных заведениях.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Донбассе.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
ВКС России уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаевки
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
30 сентября Владимир Путин подпишет договор о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ