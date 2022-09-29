Мобилизованные медики и врачи-добровольцы будут проходить спецподготовку

Мобилизованные медики пройдут подготовку в специальных центрах, прежде чем отправятся в зону боевых действий.

В четверг днем на запущенном правительством РФ портале "Объясняем.рф" появилась информация, что мобилизованный средний медицинский персонал, а также врачи-добровольцы будут проходить обучение в специализированных центрах при специализированных учебных заведениях.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Донбассе.