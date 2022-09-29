Концерн «Калашников» увеличил производство стрелкового оружия на 40%
В российском оружейном концерне рассказали о возросших объемах производства.
Пресс-служба российского концерна "Калашников" сообщила об увеличении производства стрелкового оружия на 40%.
"Существенный прирост производства удалось достичь благодаря иностранным заказам и увеличению продаж за границу гражданского оружия", - говорится в публикации.
В концерне подчеркнули, что такой объем стал рекордным за последние 20 лет. Только в гражданском сегменте выпущено больше единиц стрелкового оружия, чем за весь 2021 год.
Опубликовано: Максим Алексеев
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