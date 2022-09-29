Свои томаты к новогоднему столу: эксперты рассказали, как их сохранить
Для этого можно использовать бумагу, опилки и даже торф. Причем на хранение можно заложить даже зеленые плоды, которые аккурат дозреют к празднику.
Для хранения томатов в квартире надо выбрать темное и более прохладное место. Идеально - на застекленном балконе, где не слишком холодно. Для томатов нужно поддерживать температуру +5 - +12°C при влажности 80%.
Лучше всего использовать для этого деревянные или пластиковые ящики, укладывать в них помидоры плодоножкой вверх. Периодически необходимо регулярно проверять овощи и, при малейшем повреждении, сразу их удалять.
Нередко используют такие формы хранения, как в бумаге и опилках. На такое хранение лучше закладывать зеленые помидоры. Плоды сложить в ящик и каждый слой переложить бумагой или пересыпать опилками. Если плодов не очень много, каждый из них можно завернуть в бумагу.
Слоев при этом должно быть не больше трех. Сверху засыпать плоды здоровой измельченной ботвой томатов. При этом способе помидоры будут лежать долго и созревать медленно.
Еще один вариант - хранение помидоров в сухом торфе. Ящик для этого надо выстелить плотной бумагой, туда насыпать торф слоем 2 см, выложить плоды слоями, каждый пересыпая торфом.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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