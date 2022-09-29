30 сентября Путин подпишет договор о вступлении новых территорий в состав РФ
Дмитрий Песков утверждает, что завтра Владимир Путин ратифицирует соглашение о вступлении новых территорий в состав России по итогам референдумов.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что 30 сентября в Кремле состоится объёмное выступление Владимира Путина, в рамках которого президент подпишет договоры о вхождении новых территорий в регулярный состав Российской Федерации по итогам референдумов. К России присоединятся ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
Прошлым вечером в Москву прилетели лидеры администраций Херсонщины и Запорожья, а также глава ДНР Денис Пушилин, который вместе с коллегами встретится с Владимиром Путиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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