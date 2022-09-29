30 сентября Путин подпишет договор о вступлении новых территорий в состав РФ

Дмитрий Песков утверждает, что завтра Владимир Путин ратифицирует соглашение о вступлении новых территорий в состав России по итогам референдумов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что 30 сентября в Кремле состоится объёмное выступление Владимира Путина, в рамках которого президент подпишет договоры о вхождении новых территорий в регулярный состав Российской Федерации по итогам референдумов. К России присоединятся ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Прошлым вечером в Москву прилетели лидеры администраций Херсонщины и Запорожья, а также глава ДНР Денис Пушилин, который вместе с коллегами встретится с Владимиром Путиным.