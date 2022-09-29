В НАТО пригрозили решительным ответом в случае атаки на инфраструктуру альянса
В Североатлантическом альянса на фоне инцидентов на газопроводах «Северный поток» заявили, что в случае атак на критическую инфраструктуру последует решительный ответ.
Военный блок НАТО распространил заявление из которого следует, что в случае атаки на объекты критической инфраструктуры альянса, последует решительный ответ.
"Любая преднамеренная атака на объекты критической инфраструктуры получит единый и решительный ответ", — говорится в документе.
Заявление появилось на фоне на фоне инцидентов, произошедших ранее на газопроводах "Северный поток",
Опубликовано: Максим Алексеев
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