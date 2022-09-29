30 сентября Путин в Кремле выступит с речью о вхождении в состав России новых земель

Уже завтра российский президент Владимир Путин подпишет бумаги о вступлении в РФ новых территорий.

Глава России Владимир Путин 30 сентября в Кремле выступит с важной речью рассказал глава его пресс-службы Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент страны будет говорить о вхождении в состав Российской Федерации новых территорий.

Встреча состоится в 15 часов по московскому времени. Также туда приглашены все депутаты Государственной думы.

"Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится 30 сентября в Кремле в 15:00 мск", - цитируют Пескова "Известия".