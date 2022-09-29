Подписание договоров о вхождении новых регионов в состав России состоится 30 сентября

Договоры о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации подпишут 30 сентября в 15:00.

29 сентября РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в пятницу,30 сентября президент Российской Федерации примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Песков сообщает, что церемония подписания договоров пройдет в Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00.

На мероприятие пройдет встреча президента с главами новых территорий, а также запланировано большое выступление президента России Владимира Путина, отличное от обычного формата.