Подписание договоров о вхождении новых регионов в состав России состоится 30 сентября
Договоры о вхождении новых территорий в состав Российской Федерации подпишут 30 сентября в 15:00.
29 сентября РИА Новости сообщили, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в пятницу,30 сентября президент Российской Федерации примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Песков сообщает, что церемония подписания договоров пройдет в Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00.
На мероприятие пройдет встреча президента с главами новых территорий, а также запланировано большое выступление президента России Владимира Путина, отличное от обычного формата.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эрдоган заявил, что Путин сделает все так, как задумал
ВКС России уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» ВСУ в районе Николаевки
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»
30 сентября Владимир Путин подпишет договор о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ