Российская актриса Мария Шумакова вышла замуж за Славу Гусева из Comedy Club

Слухи о романе молодых людей муссировались в течение года, и наконец завершились свадебной церемонией.

33-летняя актриса Мария Шумакова, которую зрители знают по сериалу «Сладкая жизнь», вышла замуж за сотрудника Comedy Club Production Славу Гусева, сообщает Рамблер.

Слухи о романе этой пары муссировались в течение года, и теперь стало известно, что молодые люди решили узаконить свои отношения.

Актриса не стала раскрывать подробности свадьбы. В Сети она написала просто: «Поженились мы со Славой».

Мария предпочитает не раскрывать тайны своей личной жизни.

Как известно, ранее артистка встречалась с бизнесменом Артемом Дертевым. Они жили в Риге, однако спустя некоторое время расстались.