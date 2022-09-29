Российская актриса Мария Шумакова вышла замуж за Славу Гусева из Comedy Club
Слухи о романе молодых людей муссировались в течение года, и наконец завершились свадебной церемонией.
33-летняя актриса Мария Шумакова, которую зрители знают по сериалу «Сладкая жизнь», вышла замуж за сотрудника Comedy Club Production Славу Гусева, сообщает Рамблер.
Слухи о романе этой пары муссировались в течение года, и теперь стало известно, что молодые люди решили узаконить свои отношения.
Актриса не стала раскрывать подробности свадьбы. В Сети она написала просто: «Поженились мы со Славой».
Мария предпочитает не раскрывать тайны своей личной жизни.
Как известно, ранее артистка встречалась с бизнесменом Артемом Дертевым. Они жили в Риге, однако спустя некоторое время расстались.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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