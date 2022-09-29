ЕС планирует закрыть доступ к криптовалюте российским пользователям
Европейские чиновники начали обсуждать ограничения доступа к криптовалюте российским пользователям.
В рамках разработки нового пакета санкций против России европейские чиновники планируют ограничить доступ пользователей из РФ к криптосерверам европейских компаний. Об этом сообщило издание Bloomberg с ссылкой на внутренние источники.
По данным, предоставленные изданием, в перечень ограничительных мер должны войти запрет европейским компаниям право предоставлять свои криптокошельки российским гражданам, а также запрет на торговлю или хранение криптовалюты для россиян.
Данная мера может быть включена в новый пакет антироссийских санкций. ЕС планирует принять данные меры в связи с начатой в России частичной мобилизации и проводимые в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях референдумы.
Помимо запрета торговли и хранения криптовалюты для россиян в новый пакет санкций еврокомиссия предусматривает введение потолка цен на российскую нефть, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также предполагается закрыть гражданам ЕС возможность занимать руководящие позиции в российских госкомпаниях.
Ранее сообщалось, что на фоне принятия нового пакета ограничительных мер Европа ослабит секционное давление на ввоз и перевозку российских удобрений, цемента и "иных товаров".
Опубликовано: Марчик Артём
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