Песков заявил, что Лукашенко и Путин не обсуждали признание Беларусью Крыма и Абхазии
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Пресс-служба Кремля прокомментировала встречу президентов Республики Беларусь и Российской Федерации, которая прошла несколько дней назад.
По словам Дмитрия Пескова, Александр Лукашенко и Владимир Путин не обсуждали признание Беларусью Крыма и Абхазии.
"Путин не обсуждал с Лукашенко признание Белоруссией Абхазии, Крыма и Южной Осетии", - приводит ТАСС слова Пескова.
Также Песков отметил, что вопрос признания стран - это суверенное дело Беларуси.
Опубликовано: Николай Скира
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