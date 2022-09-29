Песков заявил, что Лукашенко и Путин не обсуждали признание Беларусью Крыма и Абхазии

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Пресс-служба Кремля прокомментировала встречу президентов Республики Беларусь и Российской Федерации, которая прошла несколько дней назад.

По словам Дмитрия Пескова, Александр Лукашенко и Владимир Путин не обсуждали признание Беларусью Крыма и Абхазии.

"Путин не обсуждал с Лукашенко признание Белоруссией Абхазии, Крыма и Южной Осетии", - приводит ТАСС слова Пескова.

Также Песков отметил, что вопрос признания стран - это суверенное дело Беларуси.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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