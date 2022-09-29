Новые регионы войдут в состав Российской Федерации 30 сентября

Церемония подписания договоров о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России состоится 30 сентября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 30 сентября примет участие в церемонии подписания договора о вступлении ЛНР, ДНР, Луганской и Запорожской областей в состав РФ.

"Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония о вступлении в состав РФ новых территорий", — сообщил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что формат мероприятия будет отличным от послания Федеральному собранию, которое состоится позже.