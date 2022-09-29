Российские эмигранты пытаются массово пересекать границу в разных направлениях

На погранпереходах огромные очереди, появляются мобильные военкоматы и ограничивают въезд легковых машин.

На границе России и Грузии уже начали вручать повестки в военкомат, а власти Северной Осетии ограничили въезд легковых машин.

На границе с Финляндией тоже повяился мобильный военкомат. Границу с этой страной в минувшие выходные пересекло 17 тысяч человек - это на 80% больше, чем неделей ранее.

В ближайшее время в Финляндии вступит в силу запрет на въезд россиян по турвизам. В ночь на пятницу финская граница закроется для граждан РФ.

В Грузии, наоборот, не планируют закрывать границу и ограничивать въезд гражданам РФ.

Албания с 30 сентября закрывает сезонный безвизовый въезд для россиян - в страну можно будет въехать только с албанской или шенгенской визой.

В гостиницах приграничного норвежского Киркенеса почти нет свободных мест. Очереди на границе с Норвегией увеличиваются, и проход КПП занимает около 8 часов.

Эта страна, как и другие страны ЕС, приостановила действие упрощенного визового режима с Россией, но не закрывает границу для тех, кто едет с туристическими целями.

Пункт мобилизации в ближайшее время появится на границе Казахстана и Астраханской области.

В казахском Уральске развернуты десятки волонтерских пунктов, где помогают эмигрантам, раздают сим-карты, воду, еду, отвечают на вопросы.

На разных приграничных КПП волонтеры тоже помогают людям едой и водой, а также бесплатно довозят их до Уральска.