Российские эмигранты пытаются массово пересекать границу в разных направлениях
На погранпереходах огромные очереди, появляются мобильные военкоматы и ограничивают въезд легковых машин.
На границе России и Грузии уже начали вручать повестки в военкомат, а власти Северной Осетии ограничили въезд легковых машин.
На границе с Финляндией тоже повяился мобильный военкомат. Границу с этой страной в минувшие выходные пересекло 17 тысяч человек - это на 80% больше, чем неделей ранее.
В ближайшее время в Финляндии вступит в силу запрет на въезд россиян по турвизам. В ночь на пятницу финская граница закроется для граждан РФ.
В Грузии, наоборот, не планируют закрывать границу и ограничивать въезд гражданам РФ.
Албания с 30 сентября закрывает сезонный безвизовый въезд для россиян - в страну можно будет въехать только с албанской или шенгенской визой.
В гостиницах приграничного норвежского Киркенеса почти нет свободных мест. Очереди на границе с Норвегией увеличиваются, и проход КПП занимает около 8 часов.
Эта страна, как и другие страны ЕС, приостановила действие упрощенного визового режима с Россией, но не закрывает границу для тех, кто едет с туристическими целями.
Пункт мобилизации в ближайшее время появится на границе Казахстана и Астраханской области.
В казахском Уральске развернуты десятки волонтерских пунктов, где помогают эмигрантам, раздают сим-карты, воду, еду, отвечают на вопросы.
На разных приграничных КПП волонтеры тоже помогают людям едой и водой, а также бесплатно довозят их до Уральска.
Опубликовано: Наталья Павлова
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