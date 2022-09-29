Песков: 30 сентября состоится объёмное выступление Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал обращение Владимира Путина к Федеральному собранию и гражданам России, которое состоится уже завтра.

В четверг, 29 сентября 2022 года, глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что уже завтра состоится историческое обращение Владимира Путина к Федеральному собранию и российской нации, темы которого до сих пор точно не известны.

Песков также отметил, что 30 сентября состоится подписание договоров о вступлении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей согласно итогам волеизъявления граждан на прошедших референдумах.