Орбакайте рассказала, как Пугачёва спасла Моисеева от смерти

Поговаривают, что у певицы Аллы Пугачёвой есть дар предвидения. Однажды исполнительница спасла жизнь своему другу Борису Моисееву.

Исполнительница Кристина Орбакайте поведала о том, как ее знаменитая мать Алла Пугачева спасла жизнь ныне покойного Бориса Моисеева.

Артистка рассказала, что будучи ещё ребёнком, ездила отдыхать с другом мамы Моисеевым, когда сама Алла Борисовна пребывала на гастролях.

Это было в августе 1986 года, когда дочь Аллы Борисовны и Борис Моисеев отдыхали в Дагомысе, решив попутешествовать на судне "Адмирал Нахимов".

Перед этим ответственный "воспитатель" набрал звёздной матери, чтобы спросить разрешения. Пугачёва строго-настрого наказала даже не подниматься на борт судна.

Пароход "Адмирал Нахимов" затонул тогда, а сотни людей погибли. Так Алла Борисовна спасла жизнь своей дочке и приятелю. Говорят, что исполнительница обладает даром предвидения.