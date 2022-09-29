Орбакайте рассказала, как Пугачёва спасла Моисеева от смерти
Поговаривают, что у певицы Аллы Пугачёвой есть дар предвидения. Однажды исполнительница спасла жизнь своему другу Борису Моисееву.
Исполнительница Кристина Орбакайте поведала о том, как ее знаменитая мать Алла Пугачева спасла жизнь ныне покойного Бориса Моисеева.
Артистка рассказала, что будучи ещё ребёнком, ездила отдыхать с другом мамы Моисеевым, когда сама Алла Борисовна пребывала на гастролях.
Это было в августе 1986 года, когда дочь Аллы Борисовны и Борис Моисеев отдыхали в Дагомысе, решив попутешествовать на судне "Адмирал Нахимов".
Перед этим ответственный "воспитатель" набрал звёздной матери, чтобы спросить разрешения. Пугачёва строго-настрого наказала даже не подниматься на борт судна.
Пароход "Адмирал Нахимов" затонул тогда, а сотни людей погибли. Так Алла Борисовна спасла жизнь своей дочке и приятелю. Говорят, что исполнительница обладает даром предвидения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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