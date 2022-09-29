Известный боксер и депутат Валуев заявил, получил повестку явится в военкомат для мобилизации

Российский депутат Валуев заявил, что ему пришла повестка на мобилизацию, и он явится в военкомат.

Депутат Государственной думы Российской Федерации и известный в прошлом боксер Николай Валуев рассказал, что получил повестку на мобилизацию.

По словам Валуева, он не умерен уклоняться от прохождения службы и явится в военкомат.

При этом, отметил сам Валуев. он отправится туда лишь после завершения пленарных недель в Думе.

"Депутат Валуев сообщил, что получил повестку и отправится в военкомат после пленарных недель" - передает РИА Новости.