Известный боксер и депутат Валуев заявил, получил повестку явится в военкомат для мобилизации
Российский депутат Валуев заявил, что ему пришла повестка на мобилизацию, и он явится в военкомат.
Депутат Государственной думы Российской Федерации и известный в прошлом боксер Николай Валуев рассказал, что получил повестку на мобилизацию.
По словам Валуева, он не умерен уклоняться от прохождения службы и явится в военкомат.
При этом, отметил сам Валуев. он отправится туда лишь после завершения пленарных недель в Думе.
"Депутат Валуев сообщил, что получил повестку и отправится в военкомат после пленарных недель" - передает РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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