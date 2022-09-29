Российские истребителе сбили МиГ-29 и Су-24 ВВС Украины

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении украинских МиГ-29 и Су-24 служащими ВКС России.

29 сентября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что истребительная авиация воздушно-космических сил РФ сбила украинский многоцелевой истребитель МиГ-29 в районе города Курахово в Покровском районе ДНР.

Конашенков добавил, что российскими истребителями также был уничтожен и фронтовой бомбардировщик воздушных сил Украины в небе близ села Калуга Березнеговатского района Николаевской области.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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