Российские истребителе сбили МиГ-29 и Су-24 ВВС Украины

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении украинских МиГ-29 и Су-24 служащими ВКС России.

29 сентября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что истребительная авиация воздушно-космических сил РФ сбила украинский многоцелевой истребитель МиГ-29 в районе города Курахово в Покровском районе ДНР.

Конашенков добавил, что российскими истребителями также был уничтожен и фронтовой бомбардировщик воздушных сил Украины в небе близ села Калуга Березнеговатского района Николаевской области.