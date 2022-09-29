Российские истребителе сбили МиГ-29 и Су-24 ВВС Украины
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении украинских МиГ-29 и Су-24 служащими ВКС России.
29 сентября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что истребительная авиация воздушно-космических сил РФ сбила украинский многоцелевой истребитель МиГ-29 в районе города Курахово в Покровском районе ДНР.
Конашенков добавил, что российскими истребителями также был уничтожен и фронтовой бомбардировщик воздушных сил Украины в небе близ села Калуга Березнеговатского района Николаевской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Польши: НАТО вступит в войну с РФ из-за применения ядерного оружия
Мирошник: около 30 беженцев погибло под Харьковом при обстреле ВСУ
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Aftonbladet: Швеция заявила о четвертой утечке в «Северном потоке»
Глава МВД Финляндии потеряла сознание в ходе брифинга по «Северным потокам»